Евросоюз надеется встретить российских туристов весной

Брюссель, 10 января. В Европейской комиссии по туризму (ЕТС) надеются на полноценное открытие границ Евросоюза для россиян весной этого года, сообщает со ссылкой на ведомство газета «Известия».

Европейская туристическая отрасль готова к встрече туристов отовсюду, отметили в организации. Исполнительный директор ETC Эдуардо Сантандер сообщил газете «Известия», что «безопасные путешествия стали возможными» с учетом показателей вакцинации в Евросоюзе (более 83% взрослого населения на конец декабря), распространения зеленых паспортов ЕС и введения строгих правил.

Сантандер выразил надежду, что российским туристам к весне разрешат посещать Европу беспрепятственно. Но многое будет зависеть от решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по российской вакцине от коронавируса «Спутнику V», уточнили в организации.

Ранее в министерстве здравоохранения Израиля сообщили, что привитые и переболевшие коронавирусом туристы смогут посетить страну с 9 января. Для тех, кто прошел вакцинацию препаратом «Спутник V», границы Израиля все еще будут закрыты.