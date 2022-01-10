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Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» получат инфраструктуру в России

Армия
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» получат инфраструктуру в России
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 10 января. Развертывание инфраструктуры для гиперзвуковых комплексов «Кинжал» завершается в России. Об этом сообщают журналисты.

Специальные объекты для ракет возводятся на нескольких военных аэродромах. В их числе — склады хранения, а также площадки ремонта, обслуживания и проверки гиперзвуковых боеприпасов.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ВКС сформирован авиаполк МиГ-31 с ракетами «Кинжал». В будущем ожидается вооружение ими и дальних бомбардировщиков Ту-22м3.

Арсеналы будут оборудованы для ракет, пишут «Известия». Минобороны установит нормативы боекомплекта для таких изделий Одна его часть будет находиться в оперативной готовности и располагаться около аэродромов. Другую часть будут использовать в особый период.

Ранее израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми заявил, что появление новых ракет на вооружении Военно-морского флота России полностью нейтрализовало угрозу со стороны ВМС США. Об этом информирует ФАН.

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минобороны рф инфраструктура кинжал
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