Минстрой может упростить доступ к кредитам для застройщиков

Москва, 10 января. Девелоперы могут получить послабления, которые в перспективе позволят снизить себестоимость жилья на 15%. Об этом сообщил председатель комиссии общественного совета при Минстрое России Рифат Гарипов.

Для этой цели планируется создать специальный электронный сервис. Так, застройщики смогут подать заявку для получения проектного финансирования сразу в несколько кредитных организаций. Затем рабочая группа определит минимально возможный пакет документов, который удовлетворит требования разных банков, передает издание «Известия».

Данные меры позволят сократить сроки вывода проектов на рынок и трудозатраты застройщиков, что в итоге положительно отразится на расходной части. По словам Гарипова, нововведения сэкономят до 10-15% бюджета девелопера, что может сказаться и на конечной стоимости жилья.

Кроме того, данные послабления повысят конкуренцию между банками, а это, в свою очередь, приведет к дополнительным бонусным программам, а также к снижению ставок для застройщиков.

Ранее координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Максим Федорченко заявил, что жилищное строительство в России будет нуждаться в мерах поддержки со стороны государства в 2022 году в связи с увеличением ключевой ставки и отменой льготной ипотеки