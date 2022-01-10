Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы за нарушение тишины в ночное время

Москва, 10 января. Российских граждан, нарушающих тишину и покой в ночное время суток, могут начать штрафовать. Соответствующую инициативу предложил внести в КоАП РФ глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Необходимость данного законопроекта он объясняет неработающим механизмом, который должен привлекать к ответственности за подобное нарушение на региональном уровне. Однако во фракциях инициативу оценили по-разному. Так, член партии «Справедливой России» Галина Хованская рассказала «Известиям», что ей знакома данная проблема.

«Действительно, не во всех субъектах сегодня заключены эти соглашения, например, в Татарстане оно есть, а в Москве нет, хотя я пыталась несколько раз узнать, почему его не заключили. Поэтому Ярослав Нилов прав в том, что региональные законы не везде работают, лично я буду эту инициативу поддерживать», — сообщила она.

Тем временем член фракции КПРФ и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев посчитал инициативу избыточной. По его мнению, данная проблема не является первостепенной и касается далеко не каждого.

Также ранее московские власти предложили снизить нештрафуемый порог скорости на дорогах с 20 до десяти километров в час. Как отметил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, данная инициатива позволит снизить количество аварий на 35%.