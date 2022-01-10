Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 01:57
01:55
Общество
Адвокат Ремесло пожаловался на заносы и ДТП из-за плохо убранных дорог в Петербурге
01:43
Шоу-бизнес
Певица Ферги одобрила брак бывшего мужа
01:43
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Шепелева показала в Instagram редкое фото совместного сына
01:41
Шоу-бизнес
В Сети появились фото со съемок «Бэтмена» Мэтта Ривза
01:20
Экономика
Финансист Кричевский рассказал об отрицательном влиянии омикрон-штамма на курс рубля
01:05
Политика
Депутат Шхагошев заявил о страхе США перед интеграцией России со странами СНГ
01:03
Политика
Рябков спрогнозировал предстоящий диалог России и США после предварительной части
00:49
Экономика
Глава Национального рейтингового агентства прогнозирует рост ключевой ставки до 10,5%
00:46
Политика
Посол Денисов не исключил подписание ряда документов во время визита Путина в Пекин
00:43
Политика
МИД Казахстана: среди мародеров могут быть радикальные исламисты с боевым опытом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Вице-президент КХЛ заявил о возможной паузе в чемпионате из-за коронавируса

Спорт
Вице-президент КХЛ заявил о возможной паузе в чемпионате из-за коронавируса
twitter.com  /  Хоккейный клуб СКА

Москва, 10 января. Континентальная хоккейная лига прорабатывает несколько вариантов развития ситуации из-за коронавирусной вспышки в ряде команд. Соответствующей информацией поделился член совета директоров и вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

Каменский во время беседы с «РБК Спорт» заявил, что в данный момент лига рассматривает много вариантов развития ситуации. По его словам, КХЛ находится на связи со всеми командами лиги. Вице-президент отметил, что организаторы чемпионата ищут вариант, который устроит всех. По его словам, также допускается вариант с паузой. Однако Каменский подчеркнул, что это только один из многих вариантов.

Организаторы КХЛ отменили три предстоящих игры рижского «Динамо». Причиной этого является вспышка COVID-19 в коллективе. Один тренер, два представителя и 14 хоккеистов этой команды получили положительные результаты ПЦР-тестов.

Недавно отменили молодежный чемпионат мира по хоккею. Причина этого заключается в увеличении числа случаев COVID-19 в расположении сборных. Соревнование проходило на территории Канады.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Вице-президент КХЛ заявил о возможной паузе в чемпионате из-за коронавируса
хоккей кхл коронавирус COVID-19
Комментировать