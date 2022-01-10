Вице-президент КХЛ заявил о возможной паузе в чемпионате из-за коронавируса

Москва, 10 января. Континентальная хоккейная лига прорабатывает несколько вариантов развития ситуации из-за коронавирусной вспышки в ряде команд. Соответствующей информацией поделился член совета директоров и вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

Каменский во время беседы с «РБК Спорт» заявил, что в данный момент лига рассматривает много вариантов развития ситуации. По его словам, КХЛ находится на связи со всеми командами лиги. Вице-президент отметил, что организаторы чемпионата ищут вариант, который устроит всех. По его словам, также допускается вариант с паузой. Однако Каменский подчеркнул, что это только один из многих вариантов.

Организаторы КХЛ отменили три предстоящих игры рижского «Динамо». Причиной этого является вспышка COVID-19 в коллективе. Один тренер, два представителя и 14 хоккеистов этой команды получили положительные результаты ПЦР-тестов.

Недавно отменили молодежный чемпионат мира по хоккею. Причина этого заключается в увеличении числа случаев COVID-19 в расположении сборных. Соревнование проходило на территории Канады.