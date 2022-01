Джеймс Ганн не хочет возглавлять киновселенную DC

Лос-Анджелес, 9 января. Режиссер Джеймс Ганн не хочет, чтобы кинематографическая вселенная DC напрямую зависела от него.

Постановщик несколько лет работал в студии Marvel и за это время отснял две части «Стражей Галактики», после чего был уволен. Он продолжил свою карьеру в Warner Bros., для которых снял сиквел «Отряда самоубийц». Об этом пишет ScreenRant.

После продолжения кинокомикса о команде суперзлодеев постановщик принялся разрабатывать сериал «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли. Его премьера состоится уже 13 января. После создания спин-оффа многие фанаты посчитали, что Джеймс может взять в свои руки всю киновселенную, как это сделал Кевин Файги в Marvel. Однако сам режиссер не оценил эту идею.

#Peacemaker is another great win for @JamesGunn. Just let him take over the DC universe. And we definitely need more @JohnCena as Christopher Smith. My review for @GFRobot https://t.co/6zNvD9dUCd