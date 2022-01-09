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Джеймс Ганн не хочет возглавлять киновселенную DC

Шоу-бизнес
Джеймс Ганн не хочет возглавлять киновселенную DC
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 9 января. Режиссер Джеймс Ганн не хочет, чтобы кинематографическая вселенная DC напрямую зависела от него.

Постановщик несколько лет работал в студии Marvel и за это время отснял две части «Стражей Галактики», после чего был уволен. Он продолжил свою карьеру в Warner Bros., для которых снял сиквел «Отряда самоубийц». Об этом пишет ScreenRant.

После продолжения кинокомикса о команде суперзлодеев постановщик принялся разрабатывать сериал «Миротворец» с Джоном Синой в главной роли. Его премьера состоится уже 13 января. После создания спин-оффа многие фанаты посчитали, что Джеймс может взять в свои руки всю киновселенную, как это сделал Кевин Файги в Marvel. Однако сам режиссер не оценил эту идею.

«Спасибо за комплимент, но я бы никогда не хотел получить работу как Уолт (в DC) или Кевин (в Marvel)», — ответил Ганн в Twitter одному из фанатов.

Ранее голливудская актриса Диана Крюгер рассказала, что приключенческий фильм «Сокровище нации — 3» вряд ли будет снят. Она отметила, что никто из киностудии с ней не связывался.

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