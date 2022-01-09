Рябков назвал потрясающими предварительные переговоры России и США в Женеве

Женева, 9 января. Предварительная часть переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности в Женеве оказалась потрясающей.

Разговор оказался сложным. Об этом рассказал замглавы МИД России Сергей Рябков по итогам встречи с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман в Женеве.

«Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел, я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь», — заявил Рябков.

Предварительная часть переговоров прошла в формате ужина, ее длительность составила более двух часов. Основная часть состоится в понедельник в закрытом формате.

Ранее Рябков оценил возможность достижения договоренностей Москвы с Вашингтоном на переговорах в Женеве. Рябков уточнил, что шансы для принятия единого решения есть.