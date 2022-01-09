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Минобороны Финляндии заявило о своем праве вступать в НАТО

Политика
Минобороны Финляндии заявило о своем праве вступать в НАТО
Федеральное агентство новостей

Хельсинки, 9 января. Финляндии важно сохранять за собой право совершать движения в отношении НАТО. Об этом заявил глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен.

«Требования России, США и НАТО по гарантиям безопасности не влияют на пространство для движения или возможность выбора Финляндии в отношении НАТО», подчеркнул он. Слова Кайкконена передает телекомпания Yle.

«Для Финляндии, конечно же, важно, чтобы эти вещи оставались в наших руках. Хотя у нас нет мыслей срочно менять нашу позицию, важно, чтобы у нас сейчас и в будущем было пространство для движения», — сказал Кайкконен.

Он добавил, что в соседних с Финляндией регионах нет никакой угрозы. Однако имеется напряженность в Европе, поэтому Хельсинки не могут «категорически исключить военные действия».

Ранее военный аналитик Алексей Леонков заявил, что масштабная военная агрессия НАТО против России обернется катастрофическими последствиями для всей Европы. Эксперт напомнил, что Североатлантический альянс создавался в противовес СССР, однако даже после его развала западный военный блок продолжил свое существование.

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