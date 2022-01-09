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Число жертв пожара в жилом доме в Нью-Йорке достигло 19

Происшествия
Число жертв пожара в жилом доме в Нью-Йорке достигло 19
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Нью-Йорк, 9 января. В результате пожара в одном из жилых домов Нью-Йорка погибли 19 человек, среди них девять детей, сообщают СМИ.

В результате происшествия различные травмы получили 63 человека. Жизнь 32 пострадавших находится под угрозой, заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

«Цифры ужасающие. Жизнь 32 человек находится под угрозой, еще девять человек получили серьезные травмы, еще 22 более легкие травмы», — заявил Адамс.

Пожар произошел в 19-этажном жилом доме в районе Бронкс. Дверь квартиры, в которой могло начаться возгорание, оказалась открыта, что помогло огню и дыму распространиться по зданию. Пострадавшие получили ожоги верхних дыхательных путей и надышались дымом.

Ранее сообщалось, что во время пожара в Нью-Йорке получили серьезные травмы более 30 человек. Сотрудники спасательных служб присвоили этому пожару максимальную, пятую категорию.

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