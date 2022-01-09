Десятки человек пострадали при одном из самых серьезных пожаров в истории Нью-Йорка

Нью-Йорк, 9 января. Более 60 человек получили травмы различной степени тяжести при пожаре в Бронксе, жизнь 32 из них находится под угрозой. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Сообщается, что пожар стал одним из наиболее серьезных в истории города. Спасатели присвоили этому пожару пятую категорию, которая является максимальной.

«Цифры ужасающие. Жизнь 32 человек находится под угрозой, еще девять человек получили серьезные травмы, еще 22 — более легкие травмы», — отметил он.

Причины пожара выясняются. Возгорание произошло в многоквартирном 19-этажном жилом доме. Известно, что дверь квартиры, где началось горение была открыта, в результате чего огонь и дым быстро распространились по зданию. Пострадавшие получили ожоги верхних дыхательных путей.

Ранее стало известно, что к тушению привлекли 200 членов личного состава. Борьба с огнем осложняется тем, что некоторые хозяева квартир провели перепланировку.