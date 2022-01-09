Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 00:28
00:28
Экономика
Минстрой может упростить доступ к кредитам для застройщиков
00:26
Общество
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы за нарушение тишины в ночное время
00:23
Общество
Избыточный вес может стать причиной длительных симптомов коронавируса
00:22
Спорт
Вице-президент КХЛ заявил о возможной паузе в чемпионате из-за коронавируса
00:02
Общество
Рядом, но не вместе: кто подогревает националистические настроения в Татарстане
23:46
Шоу-бизнес
Джеймс Ганн не хочет возглавлять киновселенную DC
23:40
Политика
Рябков назвал потрясающими предварительные переговоры России и США в Женеве
23:33
Политика
Минобороны Финляндии заявило о своем праве вступать в НАТО
23:32
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус стремительно распространяется среди детей
23:30
Общество
Помойки, голодные кошки и голуби: к чему привел мусорный коллапс в Петербурге
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Десятки человек пострадали при одном из самых серьезных пожаров в истории Нью-Йорка

Происшествия
Десятки человек пострадали при одном из самых серьезных пожаров в истории Нью-Йорка
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Нью-Йорк, 9 января. Более 60 человек получили травмы различной степени тяжести при пожаре в Бронксе, жизнь 32 из них находится под угрозой. Об этом заявил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Сообщается, что пожар стал одним из наиболее серьезных в истории города. Спасатели присвоили этому пожару пятую категорию, которая является максимальной.

«Цифры ужасающие. Жизнь 32 человек находится под угрозой, еще девять человек получили серьезные травмы, еще 22 — более легкие травмы», — отметил он.

Причины пожара выясняются. Возгорание произошло в многоквартирном 19-этажном жилом доме. Известно, что дверь квартиры, где началось горение была открыта, в результате чего огонь и дым быстро распространились по зданию. Пострадавшие получили ожоги верхних дыхательных путей.

Ранее стало известно, что к тушению привлекли 200 членов личного состава. Борьба с огнем осложняется тем, что некоторые хозяева квартир провели перепланировку.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Десятки человек пострадали при одном из самых серьезных пожаров в истории Нью-Йорка
чп нью-йорк пожар в бронксе
Комментировать