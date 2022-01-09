Две женщины погибли от отравления угарным газом в Хасавюрте

Хасавюрт, 9 января. Два человека скончались от отравления угарным газом в городе Хасавюрт (Республика Дагестан). Об этом сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, от отравления угарным газом погибли две женщины, сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС. Их обнаружили в пристройке одноэтажного дома.

«В Хасавюрте в пристройке одноэтажного частного жилого дома обнаружены две погибшие женщины, предположительно, отравившиеся угарным газом», — уточнил источник.

В настоящее время на месте работают газовики и сотрудники полиции, добавил собеседник агентства

Ранее два человека отравились угарным газом в доме на улице Суворова в Ртищево Саратовской области. Мужчина вызвал скорую помощь, когда его 15-летняя дочь потеряла сознание, а 42-летняя мать ребенка почувствовала себя плохо.