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Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» одержал победу в седьмом этапе «Дакара»

Спорт
Российский экипаж «КАМАЗ-мастер» одержал победу в седьмом этапе «Дакара»
Prt Scr youtube.com  /  Классический подход / Classic approach

Дакар, 9 января. Экипаж «КАМАЗ-мастер» из России, который возглавляет Антон Шибалов, одержал победу в рамках седьмого этапа ралли-марафона «Дакар» среди грузовиков.

Участок в 402 километра российская команда проехала за три часа 33 минуты и 17 секунд. Второе место занял экипаж Эдуарда Николаева («КАМАЗ-мастер»). На третьем месте расположился коллектив Мартина ва ден Бринка («Ивеко»).

В рамках общего зачета по результатам семи этапов лидерство закрепилось за экипажем Дмитрия Сотникова («КАМАЗ-мастер»). Команда Эдуарда Николаева отстает от него на пять минут. Третье место занимает Антон Шибалов, уступающий первой строчке немного больше 30 минут. Четвертое место принадлежит Алешу Лопрайсу («Прага»). Пятерку лучших замыкает Янус ван Кастерен («Ивеко»).

Гонщик Макс Ферстаппен ранее стал победителем сезона в «Формуле-1». Нидерландец завоевал титул чемпиона мира впервые в карьере.

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дакар гонки камаз-мастер
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