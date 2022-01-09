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Около 400 нацгвардейцев пострадали во время массовых погромов в Казахстане

Происшествия
Около 400 нацгвардейцев пострадали во время массовых погромов в Казахстане
ФБА «Экономика сегодня»

Нур-Султан, 9 января. Почти 400 служащих Национальной гвардии Казахстана пострадали во время массовых беспорядков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства республики.

Военнослужащих нацгвардии и сотрудников правоохранительных органов привлекли для борьбы с участниками массовых беспорядков в стране. Они должны обеспечить безопасность граждан, а также восстановить порядок на улицах. В результате около 400 нацгвардейцев пострадали в противостоянии с толпой погромщиков. Они получили травмы различной степени, в том числе огнестрельные ранения, открытые черепно-мозговые травмы, переломы костей и другие повреждения. Военные получают помощь в медицинских учреждениях.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил за отвагу и самоотверженность при исполнении долга 16 погибших правоохранителей и военных.

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протесты нацгвардия беспорядки в казахстане
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