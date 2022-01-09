«Автодор» призвал водителей убирать снег с автомобиля во избежание аварий

Москва, 9 января. «Автодор» призвал российских водителей очищать крыши машин от сугробов перед выездом на трассы.

В госкомпании объяснили, что остатки снега на крыше автомобиля ведут к увеличению расхода топлива. Кроме того, он создает помехи при тарификации проезда по платным дорогам, так как автомобиль будет классифицироваться не по своей категории, передает Car.ru.

Снег на автомобиле ухудшает обзор водителя. Также он приводит к ухудшению аэродинамики машины, а в итоге к различным ДТП и авариям.

Ранее сообщалось, что катализатор является самым дорогим компонентом автомобиля, поэтому многих водителей интересует вопрос, сколько драгоценных металлов содержит эта запчасть. На самом деле, в компактном блоке находится совсем небольшое количество палладия. Однако и этот мизерный объем стоит немало. Драгоценный металл используется ввиду его поглощающих свойств, которые нейтрализуют вредные выхлопы.