Читатели Dagens Nyheter оценили перспективы вступления Швеции в НАТО

Стокгольм, 9 января. Шведы выступили против вступления Швеции и Финляндии в НАТО для «противостояния» России.

Читатели шведского издания Dagens Nyheter заявили, что на США не стоит полагаться, поэтому лучше рассчитывать на самих себя. Кроме того, читатель Björn Karlsson считает, что нужно формировать сотрудничество с Финляндией и другими скандинавскими странами.

«Швеция не должна вступать в НАТО. Военный блок уже нарушал международные законы и выходил за границы мандата ООН. Бомбил европейские страны и столицы. Швеция не должна быть в таких организациях», — добавил Jimmy Sandberg.

«Пережили же мы как-то холодную войну без вступления в НАТО, переживем и это. Если, конечно, Россию не будут загонять в угол, потому что тогда как раз нет никаких гарантий», — написал Ulf Palm.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США заявил, что сообщения СМИ о готовности Вашингтона обсуждать с Москвой вариант отвода сил НАТО из Восточной Европы не являются достоверными. По его словам, американская сторона не ожидает сокращения военного контингента в европейских странах.