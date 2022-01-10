Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 14:07
14:07
Армия
Народная милиция ЛНР обвинила бойцов ВСУ в размещении бронетехники в поселке Трехизбенка
14:06
Спорт
Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить сборную Польши
14:05
Общество
«Ветераны России» призвали Милохина выяснить у Зеленского причину запрета на въезд в Киев
14:04
Весь мир
Американист Домрин объяснил провокационные заявления Госдепа перед переговорами по Украине
14:01
Экономика
Частные инвесторы вложат 450 млн рублей в 2022 году на развитие туризма в Хакасии
14:00
Видео
Американские ученые впервые напечатали гибкий дисплей на 3D-принтере
13:59
Общество
Диетолог Соломатина заявила, что чрезмерное употребление мускатного ореха вредит здоровью
13:58
Происшествия
Начальник военной разведки Дании Ларс Финдсен арестован за утечку данных
13:57
Экономика
Польша рассчитывает на мощности Baltic Pipe после истечения контракта с Россией
13:55
Армия
Sohu: жесткая позиция России заставила ВМС США отказаться от дерзких морских провокаций
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В основанном селе IX века на востоке Грузии живет всего 28 человек

Видео

Первые упоминания о селе Череми датируются IX веком. Раньше это был крупный город и епархиальный центр, а правил им царь одной из областей Грузии Картли Вахтанг Горгасали.

Древний правитель построил в городе две церкви и цитадель, руины которых сохранились до наших дней. Череми пережил войну с персами и выстоял во время нападения дагестанских войск в XVIII веке. Но в 2007 году местное самоуправление было расформировано, и село опустело. Теперь на фоне сказочного пейзажа грузинских гор стоят поросшие мхом здания школы, администрации, магазина, культурного центра и руины древних построек. Некоторые местные жители в свое время специально переезжали сюда, чтобы обрести душевное спокойствие.

«Жил в Тбилиси, переехал сюда, и вот я как на курорте. Отдыхаю: телефон не ловит, никто тебя не побеспокоит, так что прекрасно. Только дороги у нас нет, а если сделают дорогу, более крутого села во всем крае нет, по всей стране», — рассказывает местный житель Леван Джачвадзе.

Оставшиеся 28 сельчан топят дома дровами и газовыми баллонами. За последними им приходится ездить в районный центр. Там же они закупаются водой и продуктами первой необходимости. Так они готовятся к зиме, которая может продлится до пяти месяцев. Ведь когда выпадает снег, дорогу заметает, и пробираться по ней крайне проблематично.

«Здесь есть традиция, если кто-то едет в город, пять человек ему поручают сделать покупки, так как не все могут поехать. Поэтому зачастую один человек закупается на пять семей», — рассказывает о нюансах жизни в селе местный житель Тамаз Абесадзе.

Все местные жители имеют здесь свое хозяйство, разводя свиней, коров, пчел, и покидать свое райское местечко не собираются.

Вернуться назад
Все новости / Видео / В основанном селе IX века на востоке Грузии живет всего 28 человек
грузия горы село жители череми
Комментировать