В основанном селе IX века на востоке Грузии живет всего 28 человек

Первые упоминания о селе Череми датируются IX веком. Раньше это был крупный город и епархиальный центр, а правил им царь одной из областей Грузии Картли Вахтанг Горгасали.

Древний правитель построил в городе две церкви и цитадель, руины которых сохранились до наших дней. Череми пережил войну с персами и выстоял во время нападения дагестанских войск в XVIII веке. Но в 2007 году местное самоуправление было расформировано, и село опустело. Теперь на фоне сказочного пейзажа грузинских гор стоят поросшие мхом здания школы, администрации, магазина, культурного центра и руины древних построек. Некоторые местные жители в свое время специально переезжали сюда, чтобы обрести душевное спокойствие.

«Жил в Тбилиси, переехал сюда, и вот я как на курорте. Отдыхаю: телефон не ловит, никто тебя не побеспокоит, так что прекрасно. Только дороги у нас нет, а если сделают дорогу, более крутого села во всем крае нет, по всей стране», — рассказывает местный житель Леван Джачвадзе.

Оставшиеся 28 сельчан топят дома дровами и газовыми баллонами. За последними им приходится ездить в районный центр. Там же они закупаются водой и продуктами первой необходимости. Так они готовятся к зиме, которая может продлится до пяти месяцев. Ведь когда выпадает снег, дорогу заметает, и пробираться по ней крайне проблематично.

«Здесь есть традиция, если кто-то едет в город, пять человек ему поручают сделать покупки, так как не все могут поехать. Поэтому зачастую один человек закупается на пять семей», — рассказывает о нюансах жизни в селе местный житель Тамаз Абесадзе.

Все местные жители имеют здесь свое хозяйство, разводя свиней, коров, пчел, и покидать свое райское местечко не собираются.