Врачи госпитализировали 11 человек после двух ДТП с микроавтобусом и автомобилем в Якутии

Якутск, 9 января. Врачи доставили в больницы 11 человек, в том числе ребенка, после двух аварий с участием микроавтобуса и легковой машины на территории Якутии.

Источник ФАН в экстренных службах заявил, что местные сотрудники правоохранительных органов выясняют детали двух аварий на автодороге «Вилюй». Первое происшествие произошло на 130 километре.

Водитель автомобиля Toyota не смог справиться с управлением. В результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota Ipsum, водитель которого от полученных травм умер по пути в больницу. Второй автовладелец находится в реанимации. В больницу также доставили шесть пассажиров машины Toyota Ipsum, включая одного ребенка.

Вторая авария произошла на 150 километре автодороги «Вилюй». По предварительной информации, водитель машины Subaru Impreza выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с микроавтобусом Toyota Hiace. В результате инцидента травмы получили пять пассажиров микроавтобуса и четыре пассажира легковой машины.

Смертельная авария ранее произошла в Набережных Челнах. Жертвой происшествия стал 15-летний мальчик.