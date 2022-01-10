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Снегопад в Пакистане застал врасплох туристов

Происшествия

Изменения погодных условий в Пакистане спровоцировали десятки смертей. В южноазиатской стране прошел сильный снегопад.

Стихия обрушилась на горный курорт Мурри. Посмотреть на непривычное для здешних мест природное явление съехались толпы туристов. В окрестности города приехали около 100 тысяч машин.

Однако не всем удалось добраться до места назначения. Сотни водителей встали в пробку. Их крыши покрыл толстый слой снега, а путь преградили поломанные деревья.

Неприспособленность к погодным условиям привела к гибели как минимум 21 человека. Люди целыми семьями замерзали в машинах. От холода скончалось шесть туристов. Другие пытались согреться в автомобилях и умерли от отравления выхлопными газами.

По данным экспертов, среди погибших оказалось десять детей. Слова соболезнования выразил премьер-министр Пакистана Имран Хан.

«Шокирован и расстроен трагической гибелью туристов по дороге в Мурри. Беспрецедентный снегопад и поток людей застали районную администрацию врасплох. Поручил провести расследование и принять меры по предотвращению подобных трагедий», — заявил политик.

Горный курорт Мурри является одним из самых известных в стране. Он был создан для войск Великобритании в XIX веке. 

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жертвы пакистан снегопад
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