ТАСС сообщил об усиленном патрулировании военных с винтовками в Алма-Ате

Алма-Ата, 9 января. Силовики с винтовками вышли на усиленное патрулирование в Алма-Ате. Об этом сообщает корреспондент ТАСС

Согласно сообщению агентства, на улицах города можно наблюдать по два-три грузовика с десятками силовиков. Они просматривают обочины с фонариками. По информации корреспондента, звуки стрельбы почти что не были слышны в городе в течение дня. Улицы Алма-Аты приводят в порядок, восстанавливают витрины магазинов, сгоревшие во время погромов машины увозят на эвакуаторах.

При этом у площади Республики до сих пор дежурят военные, к которым присоединилась полиция. Блокпосты по периметру Алма-Аты сохраняются, но силовиков на них стало меньше.

Ранее стало известно о задержаниях на государственной границе Казахстана. Люди пытались покинуть страну 6–7 января. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы МВД республики Ерлан Тургумбаев.