Коров в Турции водят на спа-процедуры в термальные источники

Деревня Будакли в восточном районе Гуроймак в Турции славится своими животноводческими хозяйствами и горячими термальными источниками. Местные жители уже много лет успешно совмещают два этих понятия.

В зимний период, когда у животных отсутствует возможность целыми днями проводить на лугах, пожевывая травку, все это время им приходится проводить в хлеву. Из-за малоподвижного образа жизни и отсутствия свежего питания, удой коров снижается, шерсть загрязняется и нередко в ней заводятся паразиты. Термальные же источники благоприятно сказываются на здоровье рогатых, увеличивая их удой и очищая волосяное покрытие. Местные фермеры заметили это много лет назад и теперь регулярно водят свои стада на спа-процедуры.

«В этот раз мы видим небольшое стадо, но обычно здесь битком, коровы едва помещаются в водоеме. Тут вообще никогда не бывает пусто. Все пастухи ведут своих коров сюда. У каждого примерно по 10–15 животных», — рассказал пастух Угур Азбай.

Температура воздуха в здешних окрестностях нередко опускается до минус двадцати градусов по Цельсию. Горячие же источники местного водоема прогревают воду до сорока градусов. В приятной неге коровы с удовольствием проводят от сорока минут до часа.

Местные туристы тоже не прочь окунуться в горячие воды термального озера. Тем более, что такие процедуры полезны для организма и помогают от ревматизма и кожных заболеваний.