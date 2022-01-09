Стало известно, когда Байден выступит с посланием к Конгрессу США

Вашингтон, 9 января. Президент США Джо Байден 1 марта выступит перед Конгрессом с традиционным обращением State of the Union address.

Соответствующее официальное приглашение президенту направила спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси, об этом сообщают представители Белого дома.

House Speaker Nancy Pelosi has invited Pres. Biden to deliver the State of the Union address—the first of Biden's presidency—on Tuesday, March 1, 2022. https://t.co/O5egtjqBZk pic.twitter.com/OPVWk6EnTc — ABC News Politics (@ABCPolitics) January 9, 2022

«Спасибо вам за ваше смелое видение и патриотическое лидерство, которые вывели Америку из кризиса в эпоху большого прогресса. В этом духе я пишу, чтобы пригласить вас выступить на Совместном заседании Конгресса во вторник, 1 марта, чтобы поделиться своим видением состояния дел», —написала Пелоси в своем письме Байдену.

Обращение президента США к Конгрессу, которое можно сравнить с Обращением президента РФ к Федеральному собранию, является ежегодной программной речью, в ходе которой американский лидер отчитывается о проделанной за год работе и намечает направления деятельности на предстоящий период.

President Biden is Set to Deliver State of the Union Address in March https://t.co/SdSG0q2oTm — The Source Magazine (@TheSource) January 9, 2022

Несмотря на то, что президент выступал перед обеими палатами парламента в ходе совместного заседания в апреле 2021 года, отчитываясь о результатах первых ста дней правления, предстоящее выступление станет для Джо Байдена первым подобным обращением к Конгрессу.

Несмотря на то, что традиционно мероприятие происходит в январе, в этом году его перенесли на более поздний срок. Этому можно легко найти объяснение, учитывая провал президента и Демократической партии, удерживающей большинство в обеих палатах парламента, по большинству пунктов внутренней и внешней политики. Ни одно из предвыборных обещаний, которые команда Байдена давала своим избирателям, не было выполнено. Не были приняты документы о либерализации миграционного и избирательного законодательства, масштабный инфраструктурный план президента остается на бумаге из-за разногласий внутри его собственной партии.

Федеральное агентство новостей /

Экономика находится в состоянии живого мертвеца и подает признаки жизни только за счет триллионных вливаний со стороны ФРС, что уже разогнало инфляцию до тридцатилетнего максимума. На этом фоне рейтинг президента, по свидетельству некоторых социологических служб, снизился вдвое. И этих «выдающихся» результатов администрации Байдена удалось достичь всего за год.

Справедливости ради стоит отметить, что часть предвыборной программы команде Байдена все же удалось реализовать. Речь идет прежде всего о выводе войск из Афганистана. Впрочем, вряд ли можно расценивать позорное бегство из этой азиатской страны в качестве внешнеполитической победы.

Несомненно, оставшиеся месяцы Демократы используют для того, чтобы попытаться принять хотя бы часть из тех, законов, которые не удалось провести в Конгрессе в течение прошлого года, чтобы не выглядеть в глазах избирателей законченными неудачниками. Тем более в год выборов, которые могут лишить демократов большинства в Конгрессе.