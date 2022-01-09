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Стало известно, когда Байден выступит с посланием к Конгрессу США

Весь мир
Стало известно, когда Байден выступит с посланием к Конгрессу США
Global Look Press  /  Melina Mara - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 9 января. Президент США Джо Байден 1 марта выступит перед Конгрессом с традиционным обращением State of the Union address.

Соответствующее официальное приглашение президенту направила спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси, об этом сообщают представители Белого дома.

«Спасибо вам за ваше смелое видение и патриотическое лидерство, которые вывели Америку из кризиса в эпоху большого прогресса. В этом духе я пишу, чтобы пригласить вас выступить на Совместном заседании Конгресса во вторник, 1 марта, чтобы поделиться своим видением состояния дел», —написала Пелоси в своем письме Байдену.

Обращение президента США к Конгрессу, которое можно сравнить с Обращением президента РФ к Федеральному собранию, является ежегодной программной речью, в ходе которой американский лидер отчитывается о проделанной за год работе и намечает направления деятельности на предстоящий период.

Несмотря на то, что президент выступал перед обеими палатами парламента в ходе совместного заседания в апреле 2021 года, отчитываясь о результатах первых ста дней правления, предстоящее выступление станет для Джо Байдена первым подобным обращением к Конгрессу.

Несмотря на то, что традиционно мероприятие происходит в январе, в этом году его перенесли на более поздний срок. Этому можно легко найти объяснение, учитывая провал президента и Демократической партии, удерживающей большинство в обеих палатах парламента, по большинству пунктов внутренней и внешней политики. Ни одно из предвыборных обещаний, которые команда Байдена давала своим избирателям, не было выполнено. Не были приняты документы о либерализации миграционного и избирательного законодательства, масштабный инфраструктурный план президента остается на бумаге из-за разногласий внутри его собственной партии.

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Экономика находится в состоянии живого мертвеца и подает признаки жизни только за счет триллионных вливаний со стороны ФРС, что уже разогнало инфляцию до тридцатилетнего максимума. На этом фоне рейтинг президента, по свидетельству некоторых социологических служб, снизился вдвое. И этих «выдающихся» результатов администрации Байдена удалось достичь всего за год.

Справедливости ради стоит отметить, что часть предвыборной программы команде Байдена все же удалось реализовать. Речь идет прежде всего о выводе войск из Афганистана. Впрочем, вряд ли можно расценивать позорное бегство из этой азиатской страны в качестве внешнеполитической победы.

Несомненно, оставшиеся месяцы Демократы используют для того, чтобы попытаться принять хотя бы часть из тех, законов, которые не удалось провести в Конгрессе в течение прошлого года, чтобы не выглядеть в глазах избирателей законченными неудачниками. Тем более в год выборов, которые могут лишить демократов большинства в Конгрессе.

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