Стало известно, когда Байден выступит с посланием к Конгрессу США

Вашингтон, 9 января. Президент США Джо Байден 1 марта выступит перед Конгрессом с традиционным обращением State of the Union address.

Соответствующее официальное приглашение президенту направила спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси, об этом сообщают представители Белого дома.

House Speaker Nancy Pelosi has invited Pres. Biden to deliver the State of the Union address—the first of Biden's presidency—on Tuesday, March 1, 2022. https://t.co/O5egtjqBZk pic.twitter.com/OPVWk6EnTc