Банги, 9 января. Один из полевых командиров группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Салле Али добровольно сдался национальной армии (FACA) в Мобейи. Об этом сообщили ведущие Radio Ndekeluka.

«Две недели назад около десяти боевиков UPC капитулировали в Алиндао. Сегодня к мирной жизни решил вернуться Салле Али, который контролировал район Мбома. В 2014 году он присоединился к Али Дарассе и стал личным помощником главаря группировки. Однако сейчас отказался от маргинальных взглядов бывшего брата по оружию. На текущий момент более 200 радикалов из "Союза за мир в ЦАР" сдались правительственным войскам и попросили включить их в программу "Разоружения, демобилизации, реинтеграции и репатриации" (DDRR). Они благодарны властям за возможность вернуться к мирной жизни», — говорится в статье.

Журналисты считают, что массовая капитуляция бандитов связана с успехами национальной армии. Обучение у российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», позволило бойцам FACA разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и восстановить безопасность в республике.

Ранее гражданское движение Talitha Koum провело расследование и рассказало о преступлениях главы CPC и экс-президента ЦАР Франсуа Бозизе. С момента прихода ко власти французский ставленник начал устранять политических конкурентов, свидетелей и неугодных лиц.