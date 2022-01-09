Депутат Гутенев отметил популистский характер инициативы увеличения НДФЛ до 50%

Москва, 9 января. Инициатива, согласно которой налог на доходы физлиц (НДФЛ) в России необходимо увеличить до 50%, носит популистский характер. Соответствующее заявление сделал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Согласно данным СМИ, данное предложение выдвинул первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. Он призвал увеличить НДФЛ до 25% для доходов свыше 10 миллионов рублей в год, а также до 40–50% для сверхдоходов. При этом для граждан, которые получают МРОТ или меньше, Щапов предложил снизить его до 5% или до нуля.

«Отношусь к этому как к постоянно возникающим популистским предложениям, когда люди, высказывающие их, недооценивают наших граждан и наших избирателей, считая, что подобные заявления добавляют им и их партии популярность», — заявил Гутенев РИА Новости.

Ранее стало известно, что граждане России смогут получать инвестиционный и имущественный вычеты по налогу на доходы физических лиц на портале Федеральной налоговой службы. Соответствующие изменения закрепил законопроект, который вступил в силу в начале этого года.