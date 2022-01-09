Казахстанский минздрав удалил сообщение о 164 погибших в беспорядках

Нур-Султан, 9 января. Telegram-канал, публикующий официальную информацию ведомств Казахстана о ситуации в стране, удалил сообщение о 164 жертвах беспорядков. Ранее сообщение разместили от имени министерства здравоохранения республики.

Согласно удаленной информации, в Казахстане погибли 164 человека, большая часть которых — в Алма-Ате (103 человека). Кроме того, сообщалось, что жертвами стали и несовершеннолетние граждане республики. Однако ведомство заявило, что таких данных не давало.

Массовые протесты в Казахстане начались в начале года на фоне резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в беспорядки и погромы по всей территории страны. В результате чего глава государства Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку.

Ранее стало известно, что в Казахстане за медицинской помощью в результате массовых беспорядков обратились более 2 тысяч человек. Информацию об этом сообщил минздрав страны.