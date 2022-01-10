Пусть США решают свои проблемы: Блинкену объяснили, почему Казахстан обратился за помощью в ОДКБ

Американским политикам стоит озаботиться своими внутренними проблемами, которые весьма и весьма обширны. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Олег Матвейчев.

В интервью каналу CNN государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон запросил разъяснения у Казахстана, почему тот обратился в ОДКБ за помощью в связи с протестами и беспорядками. Больше всего вопросов у главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов вызвало то, что из всех международных организаций Нур-Султан выбрал ту, «где доминирует Россия».

«Договор ОДКБ подразумевает обращение в ситуации, когда есть опасность разрушения государства и дестабилизации обстановки в нем, — напомнил Матвейчев. — Как мы видели по кадрам массовых беспорядков в Алма-Ате, такая опасность действительно была. Кроме того, есть свидетельства, что против законного президента страны Касым-Жомарта Токаева был организован заговор части казахских элит. В этой ситуации военные и иные силовики не знали, что им делать и просто заняли выжидательную позицию, в то время как мародеры и бандиты громили мирных жителей».

ФБА «Экономика сегодня» /

Политолога возмутила реакция Блинкена на обусловленное элементарной логикой обращение Казахстана в структуру, «где доминирует Россия».

«Это вообще не их, американцев, дело, кто и кого попросил о помощи, — подчеркнул эксперт. — Пусть сидят и решают свои проблемы! В Америке миллионы бездомных и нищих — пусть о них думают».

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