Банги, 9 января. Решение президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера провести реформу в регулярной армии (FACA) спасло государство от разрушения. Такое мнение озвучили ведущие Radio Lengo Songo.

«Туадера создал гарнизонные войска и обеспечил безопасность мирного населения. Во время правления Франсуа Бозизе структура превратилась в пепел. Однако действующий лидер смог в рекордно сжатые сроки восстановить потенциал вооруженных сил. Унаследовав опустошенную страну, находящуюся в глубоком многолетнем кризисе, политик взял ситуацию в свои руки и провел качественную реформу армии», — написано в статье.

Журналисты напомнили, что обучением солдат занимались российские специалисты, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Консультативная поддержка инструкторов позволила бойцам FACA разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир.

Ранее сотрудники информационного портала Ndjoni Sango сообщили, что боевики из расформированной группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) массово капитулируют и добровольно сдают оружие национальным войскам.