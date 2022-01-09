Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 января 23:00
22:45
Общество
«Автодор» призвал водителей убирать снег с автомобиля во избежание аварий
22:24
Происшествия
Спасателям удалось вытащить из горящей квартиры в Москве двух человек
22:20
Политика
Читатели Dagens Nyheter оценили перспективы вступления Швеции в НАТО
22:00
Происшествия
Врачи госпитализировали 11 человек после двух ДТП с микроавтобусом и автомобилем в Якутии
21:58
Весь мир
Стало известно, когда Байден выступит с посланием к Конгрессу США
21:53
Политика
ТАСС сообщил об усиленном патрулировании военных с винтовками в Алма-Ате
21:49
Весь мир
Полевой командир боевиков UPC Салле Али добровольно сдался военнослужащим ЦАР
21:41
Экономика
Депутат Гутенев отметил популистский характер инициативы увеличения НДФЛ до 50%
21:39
Политика
Казахстанский минздрав удалил сообщение о 164 погибших в беспорядках
21:38
Весь мир
Консультативная поддержка российских инструкторов помогла армии ЦАР спасти страну
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Консультативная поддержка российских инструкторов помогла армии ЦАР спасти страну

Весь мир
Консультативная поддержка российских инструкторов помогла армии ЦАР спасти страну
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 9 января. Решение президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера провести реформу в регулярной армии (FACA) спасло государство от разрушения. Такое мнение озвучили ведущие Radio Lengo Songo.

«Туадера создал гарнизонные войска и обеспечил безопасность мирного населения. Во время правления Франсуа Бозизе структура превратилась в пепел.

Однако действующий лидер смог в рекордно сжатые сроки восстановить потенциал вооруженных сил. Унаследовав опустошенную страну, находящуюся в глубоком многолетнем кризисе, политик взял ситуацию в свои руки и провел качественную реформу армии», — написано в статье.

Журналисты напомнили, что обучением солдат занимались российские специалисты, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Консультативная поддержка инструкторов позволила бойцам FACA разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернуть в страну мир.

Ранее сотрудники информационного портала Ndjoni Sango сообщили, что боевики из расформированной группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) массово капитулируют и добровольно сдают оружие национальным войскам.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Консультативная поддержка российских инструкторов помогла армии ЦАР спасти страну
африка цар
Комментировать