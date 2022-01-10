«Этот день в истории». Что произошло 10 января, праздники, факты, люди

О самых интересных и необычных датах, праздниках и обычаях, которые произошли во всем мире, мы расскажем в передаче «Этот день в истории».

10 января свой профессиональный праздник отмечают инженеры-механики ВМФ России. Официально эту дату утвердили в 1996 году, но профессия инженера-механика появилась вместе с использованием паровых двигателей, пришедших на смену парусной тяге.

В этот день в 1863 году в Лондоне открылась первая линия метро. Подземная железная дорога тянулась на 3,7 километров и соединяла семь станций метрополитена.

10 января 1946 года свою первую сессию провела Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. Созданная после жесточайшей Второй мировой войны организация объединила тогда 51 государство.

Кто из известных мировых и российских деятелей родился в десятый день января, вы узнаете в новом выпуске ежедневной передачи «Этот день в истории».