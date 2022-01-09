Рябков допустил вероятность достижения договоренностей России с США в Женеве

Москва, 9 января. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил возможность достижения договоренностей Москвы с Вашингтоном на переговорах в Женеве.

Рябков уточнил, что шансы договоренностей есть. Об этом он заявил журналистам.

«Шансы есть всегда», — сказал замглавы МИД РФ.

В Женеве 9–10 января состоятся консультации между Россией и США по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия-НАТО. В Вене в то же время состоятся консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Предварительная часть переговоров состоится в воскресенье в формате рабочего ужина.

Ранее немецкий политолог Александр Рар оценил дальнейшие перспективы в отношениях США и России. Он рассказал, почему Запад пока все еще не стремится пойти на уступки России, и как может дальше развиваться ситуация в целом.