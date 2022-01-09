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Более 30 человек получили серьезные травмы во время пожара в жилом доме в Нью-Йорке

Происшествия
Более 30 человек получили серьезные травмы во время пожара в жилом доме в Нью-Йорке
Prt Scr youtube.com  /  Squad 37

Нью-Йорк, 9 января. Во время пожара на территории Нью-Йорка более 30 человек получили серьезные травмы. Возгорание произошло в жилом здании. Соответствующей информацией поделился пресс-центр местных пожарных в социальной сети Twitter.

Сотрудники спасательных служб присвоили этому пожару максимальную, пятую категорию. К ликвидации возгорания привлекли 200 членов личного состава. В данный момент в результате пожара серьезные травмы получил 31 человек.

По сведениям издания New York Daily News, возгорание началось примерно в 11:00 по местному времени (19:00 по мск) в районе Бронкс. Еще четыре человека во время пожара получили легкие травмы. Борьба с огнем осложняется тем, что некоторые хозяева квартир провели перепланировку. Сотрудники спасательных служб уже провели эвакуацию 40 человек.

Пожар недавно произошел на территории Кемерово. Сотрудникам спасательных служб удалось спасти десять человек из горящего здания.

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