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Столтенберг допустил возможность политического решения конфликта вокруг Украины

Политика
Столтенберг допустил возможность политического решения конфликта вокруг Украины
nato.int

Брюссель, 9 января. Ситуацию вокруг Украины можно решить общим политическим решением, учитывая пожелания российской стороны.

При возможности решения ситуации вокруг Киева, сохраняется риск конфликта. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Financial Times.

«Возможно вместе найти путь, политический путь вперед, и также учесть озабоченности России. Но риск конфликта продолжает существовать», — сказал он.

Украина вместе со странами Запада в последнее время заявляют о якобы «агрессивных действиях» со стороны России вблизи украинских границ. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия может перемещать войска по своей территории на свое усмотрение.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что звучащие в Соединенных Штатах заявления о якобы имеющейся возможности применения Россией силы против Украины являются провокацией. Так дипломат прокомментировал слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена. Американский чиновник ранее утверждал, что Москва может планировать «военную интервенцию».

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Киев нато столтенберг
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