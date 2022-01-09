Столтенберг допустил возможность политического решения конфликта вокруг Украины

Брюссель, 9 января. Ситуацию вокруг Украины можно решить общим политическим решением, учитывая пожелания российской стороны.

При возможности решения ситуации вокруг Киева, сохраняется риск конфликта. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Financial Times.

«Возможно вместе найти путь, политический путь вперед, и также учесть озабоченности России. Но риск конфликта продолжает существовать», — сказал он.

Украина вместе со странами Запада в последнее время заявляют о якобы «агрессивных действиях» со стороны России вблизи украинских границ. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Россия может перемещать войска по своей территории на свое усмотрение.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что звучащие в Соединенных Штатах заявления о якобы имеющейся возможности применения Россией силы против Украины являются провокацией. Так дипломат прокомментировал слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена. Американский чиновник ранее утверждал, что Москва может планировать «военную интервенцию».