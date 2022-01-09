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Спецпосланник ООН в Западной Сахаре посетит спорный регион

Весь мир
Спецпосланник ООН в Западной Сахаре посетит спорный регион
Global Look Press  /  Li Muzi Source: Xinhua / Egmont Strigl Source: imageBROKER.com

Нью-Йорк, 9 января. Специальный посланник генерального секретаря ООН в Западной Сахаре Стаффан де Мистура совершит свою первую на нынешнем посту поездку в спорный регион. Об этом сообщил официальный представитель международной организации Стефан Дюжаррик.

По словам пресс-секретаря, посланник «находится в контакте с двумя заинтересованными сторонами» — Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО. Он также поддерживает связь с соседними Алжиром и Мавританией, как это предусмотрено в плане урегулирования, разработанном ООН и Организацией африканского единства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности.

Дюжаррик добавил, что график визита пока уточняется. Дипломат в первую очередь посетит лагеря сахарских беженцев в алжирской провинции Тиндуф. Затем последуют Нуакшот и Рабат.

Стаффан де Мистура назначен на должность 6 октября 2021 года решением генсека Антониу Гутерреша, сменив немца Херста Келера, который ушел в отставку еще в 2019-м. Итальянец официально заступил на пост с 1 ноября.

Фронт ПОЛИСАРИО при поддержке Алжира с 1970-х годов борется за независимость спорных земель. Марокко предлагает региону автономию в составе королевства, однако повстанцы требуют проведения референдума о самоопределении жителей территории.

В прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к скорейшему возобновлению прямых переговоров между сторонами конфликта. По его словам, диалог необходим для поиска консенсуса вокруг проблемы Западной Сахары. Нынешняя нестабильность может привести к возникновению террористической угрозы.

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