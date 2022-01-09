Алексей Березуцкий сообщил, что три игрока могут перейти в ЦСКА в зимнее трансферное окно

Москва, 9 января. Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что «армейцы» планируют приобрести нескольких новых футболистов.

ЦСКА нуждается в точечной селекции и планирует делать ставку на молодых футболистов. Об этом Березуцкий рассказал в интервью Нобелю Арустамяну.

«Если мы говорим об усилении, то я думаю, что три игрока будет достаточно, нормально. В ЦСКА сейчас есть молодые игроки. Почему вокруг них не сделать костяк?» — отметил наставник.

После 18 туров ЦСКА с 30 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. На первой позиции располагается петербургский «Зенит», являющийся действующим чемпионом России по футболу.

Ранее российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку команды на матч чемпионата Италии с «Торино».