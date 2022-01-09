Мухаммад аль-Халбуси переизбран на пост спикера парламента Ирака

Багдад, 9 января. Мухаммад аль-Халбуси избран на второй срок спикером парламента Ирака после хаотичного первого заседания Совета представителей.

Переизбрание суннитского политика знаменует собой первый значительный шаг на пути к формированию правительства и редкий момент компромисса: Аль-Халбуси набрал 200 голосов из 238.

Напряженность между политическими блоками проявилась на сегодняшнем заседании крайне отчетливо. И.о. спикера парламента Махмуду аль-Машхадани, председательствовавшему на сессии, стало плохо, когда разгневанные депутаты от шиитского блока имама Муктады ас-Садра и шиитского Координационного объединения окружили его трибуну, крича в попытках выяснить, какая фракция все же является крупнейшей. Конфликт перетек в хаос и столпотворение.

Согласно конституции Ирака, именно крупнейший блок в парламенте имеет право выбирать нового премьер-министра, поэтому спор носил принципиальный характер.

В итоге Аль-Машхадани был госпитализирован. По последним данным, его состояние здоровья оценивается как стабильное. Затем заседание парламента возобновилось, началось голосование, в результате которого победил Аль-Халбуси.

Iraqi parliament opened its first session with fist fight, total chaos inside parliament hall. #Iraq pic.twitter.com/ncWTaOI3T4 — ʀᴀᴠᴇᴇɴ ᴀᴜᴊᴍᴀʏᴀ (@raveenaujmaya) January 9, 2022

Переизбранный спикер Совета представителей, чья суннитская партия «Такаддум» заняла второе место с 37 местами в этом органе, является бывшим губернатором провинции Анбар и пользуется поддержкой Ас-Садра, курдских и суннитских фракций.

Сложная структура

Ирак провел досрочные выборы 10 октября в ответ на одно из основных требований граждан, вышедших на протесты в поддержку реформ, которые вспыхнули в 2019 году. Плебисцит стал уже пятым голосованием в парламент после вторжения США в 2003 году, в результате которого был свергнут лидер ближневосточного государства Саддам Хусейн.

Результаты выборов углубили разногласия между политическими соперниками, главным образом среди шиитов, пришедших к власти после 2003 года. Наибольшее число кресел в парламенте, состоящем из 329 членов, получило движение садристов. В то же время проиранские силы потеряли свое влияние в законодательном органе.

Федеральное агентство новостей /

Согласно неофициальному соглашению, достигнутому после 2003 года, президентом Ирака должен быть курд, премьер-министром — шиит, а спикером парламента — суннит. Другие государственные должности распределены между политическими партиями страны в зависимости от их религиозной и этнической принадлежности.

В течение нескольких месяцев политические соперники так и не могли прийти к консенсусу относительно кандидатур на пост президента, премьер-министра и спикера парламента, а также о том, как разделить министерства и правительственные учреждения.

Федеральное агентство новостей / Ameer Al Mohammedaw / dpa / Global Look Press; Oliver Weiken / dpa / Global Look Press

Муктада Ас-Садр как лидер самой влиятельной партии хочет возглавить усилия по формированию правительства большинства. В то же время Координационное объединение, сформированное депутатами от «Государством закона», «Аль-Фатх» и другими шиитскими группами, намерено создать правительство консенсуса, в котором они получат контроль над министерствами. Усилия по объединению двух противоборствующих объединений в рамках одной коалиции до сих пор не увенчались успехом.

Что касается должности президента, то курды до сих пор не выбрали кандидата на этот пост. Действующий президент Бархам Салех, давно известный как умеренный лидер, не собирается идти на следующий срок.