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Жена Николаева Юлия Проскурякова показала нового питомца в семье

Шоу-бизнес
Жена Николаева Юлия Проскурякова показала нового питомца в семье
Prt Scr youtube.com/ Россия 1

Москва, 9 января. Певица Юлия Проскурякова похвасталась прибавлением в семье. Супруга музыканта Игоря Николаева рассказала о необычном имени питомца.

Николаев поучаствовал в новогодней фотосессии с Проскуряковой и дочерью Вероникой. Знаменитая семья с удовольствием попозировала перед камерами для журнала, однако в праздничной статье нашлось место не только для звезд, но их питомца. Позднее Проскурякова показала фото в Instagram и раскрыла имя пушистого любимца — им оказался кот Тесла.

«Наш новый член семьи!» — заявила артистка.

Дочь исполнительницы осталась в восторге от прибавления в семье. Проскурякова призналась, что игривый котенок исполнил желание Вероники, которая загадывала появление питомца в письме Деду Морозу.

Музыкант Олег Газманов также встретил Новый год в компании любимца. Питомцем оказался пушистый щенок Симба, который стал подарком на 18-летие дочери Марианны. По словам артиста, именно наследница придумала кличку для собаки.

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кот николаев проскурякова
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