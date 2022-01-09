Жена Николаева Юлия Проскурякова показала нового питомца в семье

Москва, 9 января. Певица Юлия Проскурякова похвасталась прибавлением в семье. Супруга музыканта Игоря Николаева рассказала о необычном имени питомца.

Николаев поучаствовал в новогодней фотосессии с Проскуряковой и дочерью Вероникой. Знаменитая семья с удовольствием попозировала перед камерами для журнала, однако в праздничной статье нашлось место не только для звезд, но их питомца. Позднее Проскурякова показала фото в Instagram и раскрыла имя пушистого любимца — им оказался кот Тесла.

«Наш новый член семьи!» — заявила артистка.

Дочь исполнительницы осталась в восторге от прибавления в семье. Проскурякова призналась, что игривый котенок исполнил желание Вероники, которая загадывала появление питомца в письме Деду Морозу.

Музыкант Олег Газманов также встретил Новый год в компании любимца. Питомцем оказался пушистый щенок Симба, который стал подарком на 18-летие дочери Марианны. По словам артиста, именно наследница придумала кличку для собаки.