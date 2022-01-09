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Saimondy: Франция намеренно отказалась помогать Мали в борьбе с террористами

  /   Обновлено: 09 января 2022 21:15
Весь мир
Saimondy: Франция намеренно отказалась помогать Мали в борьбе с террористами
Global Look Press  /  © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Бамако, 9 января. Журналисты издания Saimondy назвали статью France24 о россиянах в Мали «показателем беспомощности Франции».

Корреспонденты Пятой республики опубликовали спутниковые снимки с отечественной авиацией и техникой.

Малийские аналитики напомнили ангажированным коллегам, что правительство не раз опровергало спекуляции различного толка на тему сотрудничества с российскими инструкторами, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

«France24 продемонстрировали качественные снимки. Но почему они не могли сделать это раньше, чтобы помочь армии в борьбе с терроризмом? Бывшая метрополия живет "золотой мечтой" и грезит созданием новой колониальной империи.

Ранее Париж под прикрытием НАТО убил последнего ливийского лидера Муаммара Каддафи и президента Чада Идриса Деби, чтобы продолжить разграбление Африки. Когда Франция имела возможность положить конец радикальным группировкам, она не сделала этого», — говорится в статье.

Saimondy: Франция намеренно отказалась помогать Мали в борьбе с террористами
Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Накануне аналитики The Organization for World Peace сообщили, что Россия продолжит оказывать поддержку Мали, несмотря на давление со стороны стран коллективного Запада. Президент переходного периода Ассими Гоита отказался от сотрудничества с Пятой республикой и обратился за помощью к Москве.

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