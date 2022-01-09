Бамако, 9 января. Журналисты издания Saimondy назвали статью France24 о россиянах в Мали «показателем беспомощности Франции».
Корреспонденты Пятой республики опубликовали спутниковые снимки с отечественной авиацией и техникой.
Малийские аналитики напомнили ангажированным коллегам, что правительство не раз опровергало спекуляции различного толка на тему сотрудничества с российскими инструкторами, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».
«France24 продемонстрировали качественные снимки. Но почему они не могли сделать это раньше, чтобы помочь армии в борьбе с терроризмом? Бывшая метрополия живет "золотой мечтой" и грезит созданием новой колониальной империи.
Ранее Париж под прикрытием НАТО убил последнего ливийского лидера Муаммара Каддафи и президента Чада Идриса Деби, чтобы продолжить разграбление Африки. Когда Франция имела возможность положить конец радикальным группировкам, она не сделала этого», — говорится в статье.
Накануне аналитики The Organization for World Peace сообщили, что Россия продолжит оказывать поддержку Мали, несмотря на давление со стороны стран коллективного Запада. Президент переходного периода Ассими Гоита отказался от сотрудничества с Пятой республикой и обратился за помощью к Москве.