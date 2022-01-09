Политолог Рар оценил дальнейшие перспективы в отношениях США и России

Москва, 9 января. Делегация от России сегодня прибыла в Женеву для проведения переговоров с представителями Соединенных Штатов по вопросу гарантий безопасности. Этой встрече, как известно, предшествовали неоднократные прямые обсуждения сложившейся ситуации между лидерами РФ и США — Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Известный немецкий политолог Александр Рар высказал свое мнение о том, почему Запад пока все еще не стремится пойти на уступки России, и как может дальше развиваться ситуация в целом.

Главной проблемой эксперт считает абсолютную веру США и Евросоюза в то, что они не просто сильнее РФ, но и смогут ее сломить и покорить. Он отмечает, что Запад уже привык видеть своей зоной влияния значительную часть постсоветского пространства и просто не хочет признавать право Москвы на аналогичные геополитические интересы.

«Коллективный Запад видит себя сильнее России и наивно уверен в том, что он обладает инструментами "покорить" Россию. Россия, мол, свою зону влияния (Украину) потеряла в момент крушения СССР. И что историческая правда, дескать, не за Россией», — пояснил Рар в своем Telegram-канале.

Политолог в то же время уверен, что США и ЕС просто не могут игнорировать происходящие на внешнеполитической арене события и видят факторы укрепления позиций России, в том числе через ОДКБ. Эксперт даже не исключает, что после событий в Казахстане Запад вполне может назначить ОДКБ одним из своих противников. При этом Вашингтон и Брюссель могут поддержать протестующих в Нур-Султане и ввести санкции против ОДКБ или казахских властей.

Prt Scr youtube.com / Первый канал

«Запад не может игнорировать перемены последних дней. Реально происходит укрепление ОДКБ в Евразии. Возможно, что Запад воспримет ОДКБ, как нового противника, а Токаева приравняют к Лукашенко и Каддафи, пойдут новые санкции», — предполагает Рар.

Тем не менее, как считает политолог, внутри США, ЕС и России уже начались процессы, которые должны привести к ослаблению давнего идеологического и политического противостояния и установлению нового баланса сил на внешнеполитической арене.

«Но это все внешне. На самом деле, уверен, в самых продвинутых мозгах России и Запада идут правильные процессы на переоценку нынешнего бессмысленного идеологического противостояния. Запад слабеет, впереди кризисы по нарастающей, общие глобальные вызовы требуют общих ответов», — подчеркнул политолог Александр Рар.

Политический аналитик Валентин Землянский ранее объяснил, почему за событиями в Казахстане могут стоять Соединенные Штаты. Эксперт уверен, что дестабилизация в регионе могла сыграть на руку Вашингтону накануне переговоров с Россией.