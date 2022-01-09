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Экипажи вертолетов Ми-24 выполнили учебно-тренировочные полеты в Забайкалье

  /   Обновлено: 09 января 2022 20:52
Армия
Экипажи вертолетов Ми-24 выполнили учебно-тренировочные полеты в Забайкалье
wikimedia.org  /  Igor Dvurekov / CC BY-SA 3.0

Чита, 9 января. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 авиачасти Восточного военного округа (ВВО) приступили к групповым учебно-тренировочным полетам в Забайкальском крае.

По данным оборонного ведомства РФ, вертолетчики в ходе тренировок оттачивают навыки пилотирования, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между летательными аппаратами в 20 и 40 метров соответственно. Экипажи также выполняют групповые полеты, совершенствуя ведение воздушной разведки.

Ранее сообщалось, что авиация и силы ПВО Черноморского флота выполнили задачи по обнаружению и сопровождению воздушных целей в Крыму. В тренировке были задействованы истребители Су-30СМ и расчеты ракетных комплексов С-400.

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вертолеты тренировка вво ми-24
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