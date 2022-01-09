Экипажи вертолетов Ми-24 выполнили учебно-тренировочные полеты в Забайкалье

Чита, 9 января. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 авиачасти Восточного военного округа (ВВО) приступили к групповым учебно-тренировочным полетам в Забайкальском крае.

По данным оборонного ведомства РФ, вертолетчики в ходе тренировок оттачивают навыки пилотирования, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между летательными аппаратами в 20 и 40 метров соответственно. Экипажи также выполняют групповые полеты, совершенствуя ведение воздушной разведки.

Ранее сообщалось, что авиация и силы ПВО Черноморского флота выполнили задачи по обнаружению и сопровождению воздушных целей в Крыму. В тренировке были задействованы истребители Су-30СМ и расчеты ракетных комплексов С-400.