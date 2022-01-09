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Московского священника жена выгнала из постели из-за огромной бабочки

Общество
Московского священника жена выгнала из постели из-за огромной бабочки
Пресс-служба мэрии Москвы

Москва, 9 января. Священник, руководитель проекта «Библейское Движение» Николай Бабкин рассказал, что жена не разрешает ему спать на кровати из-за огромной бабочки.

По словам священнослужителя, у него дома живет одна из самых крупных бабочек в мире. Однако супруга Бабкина оказалась недовольна таким соседством.

«Жена визжит от страха, и я сегодня сплю на диване. Атланты как ночные твари Божьи к вечеру разбушевалась. Они больше похожи на мотыльков, а размах крыльев достигает 30 сантиметров в диаметре», — сообщил он на своей странице в Instagram.

Мужчина рассказал, что его жена не хочет даже находиться в одной комнате с насекомым таких размеров. Он добавил, что мечтает еще завести ворона в качестве домашнего питомца.

Московского священника жена выгнала из постели из-за огромной бабочки
Prt Scr instagram.com / @!nickolay_babkin

Мнения комментаторов на странице Бабкина разделились. Одни поддерживают священника, восхищаясь красотой бабочки. Другие пользователи сочувствуют его жене и заявляют, что тоже не смогли бы жить с таким насекомым в одной квартире.

Священник Виктор Матяшов рассказал, как построить семью по заповедям любви и милосердия. Он отметил, что традиционный уклад является фундаментом крепкого государства и общественного благоденствия.

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священник семья жена бабочка
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