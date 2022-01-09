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Звезда «Уральских пельменей» Мясников поделился записью скетча с участием Брекоткина

Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Мясников поделился записью скетча с участием Брекоткина
instagram.com  /  @miasnikov.s

Москва, 9 января. Комик Вячеслав Мясников вспомнил о работе над одним из давних выпусков шоу «Уральские пельмени». Поклонники с восторгом отреагировали на забавный ролик артиста.

Мясников прославился благодаря шоу «Уральские пельмени», однако теперь артист все чаще выступает в составе коллектива «Ваши пельмени». Несмотря на это, комик регулярно делится с поклонниками кадрами эпизодов популярного проекта.

Так, Мясников показал подписчикам в Instagram скетч с участием Дмитрия Брекоткина о соседях. Поклонники оценили архивную запись выступления.

«Обожаю этот момент: «Я очень тонко чувствую, когда людям неудобство доставляю»»;

«Классный номер! Показали здорово! Вот уж точно не хотелось бы таких гостей!»;

«Мясников как всегда на высоте, крутой актер», — написали фолловеры.

Стоит отметить, что Мясников продолжает участвовать в «Уральских пельменях», несмотря на уход в другой коллектив. Артист по-прежнему записывает со звездами программы совместные эпизоды для телеканала СТС.

Мясников также показал ролик, где предстал на сцене в женском образе. Артист исполнил песню, но перед этим признался, что с удовольствием примерил на себя новое амплуа.

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Все новости / Шоу-бизнес / Звезда «Уральских пельменей» Мясников поделился записью скетча с участием Брекоткина
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