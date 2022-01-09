Опенинг второй части финального сезона «Атаки титанов» вышел перед премьерой аниме

Лос-Анджелес, 9 января. Опенинг второй части последнего сезона аниме «Атака титанов» стал доступен зрителям накануне релиза новых эпизодов.

Показ новых серий «Атаки титанов» стартует 9 января. Авторы проекта решили подогреть интерес зрителей к долгожданной премьере и выпустили опенинг на YouTube.

Кадры из сериала «Атака титанов» /

В основу сюжета легла одноименная манга Хадзимэ Исаямы, которая выходила с 2009 по 2021 год. События разворачиваются во вселенной, напоминающей Европу XIX века, в которой человечество возвело гигантские стены для защиты от огромных титанов. Первые сезоны были созданы Wit Studio, однако финальные эпизоды разрабатывала студия MAPPA («Дороро», «Магическая битва»).

Комиксы Брайана О'Мэлли «Скотт Пилигрим» будут также адаптированы в формат аниме. Проектом займется стриминг-сервис Netflix.