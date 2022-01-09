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Военнослужащие ЮВО совершат тысячу прыжков с парашютом в 2022 году

  /   Обновлено: 09 января 2022 20:47
Армия
Военнослужащие ЮВО совершат тысячу прыжков с парашютом в 2022 году
pixabay.com

Волгоград, 9 января. Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа совершат порядка тысячи прыжков с парашютом под Волгоградом в 2022 году, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Согласно информации ведомства, мероприятия пройдут в рамках воздушно-десантной подготовки (ВДП), которая входит в программу учений всех разведчиков округа. Она включает теоретические и практические занятия, такие как изучение устройства парашютов, отработка отделения парашютиста от летательного аппарата на воздушно-десантных комплексах и городках, а также боевую укладку снаряжения.

Во время мероприятий разведчики совершат десантирование с различных высот от 600 до 1,4 тысячи метров, в том числе с оружием. Основной этап воздушно-десантной подготовки состоится летом текущего года.

Ранее сообщалось, что расчеты противовоздушной обороны провели тренировку по обнаружению и сопровождению авиации «противника» в Крыму. В учениях были задействованы экипажи истребителей Су-27 и Су-30СМ, а также расчеты ракетных комплексов С-400 и «Панцирь-С» из состава объединения ВВС и ПВО ЮВО.

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