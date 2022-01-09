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Компания Toyota презентовала новый кроссовер Frontlander стоимостью 1,5 млн рублей

Экономика
Компания Toyota презентовала новый кроссовер Frontlander стоимостью 1,5 млн рублей
newsroom.toyota.eu  /  Toyota

Токио, 9 января. Компания Toyota готовится к старту продаж своего нового кроссовера Frontlander, который в пересчете на российскую валюту стоит 1,5 млн рублей. Об этом пишет Carsweek.

Модель можно купить в одном из семи колеров, причем четыре варианта предусматривают два цвета. В зависимости от комплектации машина оснащена колесами диаметром 17 или 18 дюймов.

Салон автомобиля выглядит очень презентабельно, дороже, чем можно предположить, судя по стоимости. Он оборудован виртуальной панелью приборов, а головное устройство поддерживает связь со смартфоном. Управлять аппаратурой можно в том числе голосом.

А китайские компании в 2022 году намерены представить на российском рынке 19 новых машин. Продажи некоторых из этих автомобилей планировали начать в минувшем году, однако затем решили перенести дебют в РФ на более поздний срок.

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Все новости / Экономика / Компания Toyota презентовала новый кроссовер Frontlander стоимостью 1,5 млн рублей
toyota автомобиль Frontlander
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