Украинские телеведущие не смогли задать гостю передачи вопрос на русском языке

Киев, 9 января. Эфир политического ток-шоу на украинском телеканала «НАШ» прервался из-за языкового конфуза.

Гостем студии стал казахстанский политолог Талгат Калиев. После того как ведущая задала ему вопрос, он признался, что слабо понимает украинский язык и не может из-за этого корректно ответить.

«Добрый день, я, честно сказать, недостаточно хорошо понимаю украинский, поэтому мне сложно», — сказал он.

После этого ведущая попросила другого гостя программы перевести ему вопрос. Такое необычное решение она объяснила тем, что украинское законодательство запрещает им говорить по-русски.

Речь в студии шла о ситуации в Казахстане, которая обострилась в начале текущего года. Власти республики работают в усиленном режиме, чтобы стабилизировать обстановку в кратчайшие сроки.