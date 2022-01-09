Прокурор Манхэттена решил декриминализировать вооруженные ограбления и наркоторговлю

Нью-Йорк, 9 января. Команда нового мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, который был избран на волне обещаний о борьбе с преступностью, приступила к выполнению своих предвыборных обещаний слегка необычным образом.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, вступивший в должность 1 января, сообщил, что намерен пересмотреть практику обвинений, выдвигаемых сотрудниками прокуратуры в отношении преступников. По его словам, городу необходимо сократить количество обвинений, а также по возможности отказаться от тюремного заключения для правонарушителей, которые не совершили тяжкие преступления.

Manhattan DA Alvin Bragg Discuses Justice Reform & Plan To Stop Prosecuting Certain Crimes At National Action Network https://t.co/tu0jEaUMER This is the result of only 20% of the voters going to the polls. Illiterates electing semi literates. — Sam Spade (@CGI1958) January 9, 2022

В список преступлений, наказания за которые планируется пересмотреть, входят вооруженные ограбления — при условии, что использовалось не огнестрельное оружие и при ограблении никто не пострадал. При этом преступник вместо прежних 25 лет тюрьмы рискует получить всего год или отделаться штрафом в тысячу долларов. В случае, если при совершении этого преступления было использовано огнестрельное оружие, обвинения будут касаться только статьи о незаконном хранении оружия, предусматривающей до семи лет тюрьмы. Неясной остается судьба преступника, в случае использования зарегистрированного «ствола».

Также к мелким правонарушениям будут отнесены кражи со взломом и торговля наркотиками.

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По словам Брэгга, прокурорам следует выносить обвинения, предусматривающие тюремное заключение, только в самых крайних случаях. При этом в своей работе они должны будут учитывать возможные последствия вынесения обвинений, включая возможность дальнейшего трудоустройства обвиняемого, влияние на его социальный статус и психологическое состояние, а также исходить при вынесении обвинений из принципа расовой справедливости.

«Эти изменения в политике не только сами по себе сделают улицы безопаснее; они также высвободят ресурсы прокуратуры, чтобы сосредоточиться на насильственных преступлениях», — заявил он, комментируя свое предложение.

Заявление окружного прокурора вызвало бурю критики со стороны представителей полицейского департамента Нью-Йорка. По их словам, внедрение этой политики приведет к росту преступности.

@NYCMayor Is this what you call cleaning up our streets? Time for a recall of Alvin Bragg... let's get it going Eric. Let's see how big of a man you really are... show us you honestly care for the people of NYC!! pic.twitter.com/FqeI9ne1Ph — Daniel (@pcsecurity1) January 9, 2022

«Брэгг дает преступникам дорожную карту к свободе от судебного преследования и контролю над нашими улицами. В Манхэттене Брэгга вы можете сопротивляться аресту, торговать наркотиками, препятствовать арестам и даже носить оружие и выходить сухим из воды», — сказал глава Благотворительной ассоциации детективов полиции Нью-Йорка Пол Диджакомо.

«Сотрудники полиции не хотят, чтобы их посылали для обеспечения соблюдения законов, которые окружные прокуроры не будут защищать в суде. И так слишком много людей уже считают, что они могут совершать преступления, сопротивляться аресту, препятствовать сотрудникам полиции и сталкиваться с нулевыми последствиями», — поддерживает его глава крупнейшего профсоюза полиции Нью-Йорка Патрик Линч.

Начальник полиции Манхэттена подчеркнул, что подобные меры, принятые ранее в Сан-Франциско, Чикаго и Филадельфии привели к стремительному росту уровня преступности.

Федеральное агентство новостей

Аналогичные опасения высказали владельцы бизнеса на Манхэттене, которые считают, что предложения прокурора являются отмашкой для грабителей.

Manhattan shopkeepers fear DA Alvin Bragg's new policies will increase crime https://t.co/IVvf7UAI99 via @nypmetro — Torence801 (@torence801) January 9, 2022

Мэр Эрик Адамс, бывший капитан полиции Нью-Йорка, пока не прокомментировал предложения окружного прокурора, однако отметил, что уважает прокурора Брэгга, у которого «есть настоящее видение».

Сам окружной прокурор в ответ на критику заявил, что он готов придерживаться предложенной политики.

Get rid of this client. Manhattan DA Alvin Bragg surprised by 'push back' — defends policies https://t.co/nwBOrhfZ4a via @nypmetro — Richard (@Richard37900032) January 9, 2022

«Я новичок в политике, но я непоколебим. Мы собираемся придерживаться этого курса», — заявил он.

По его словам, некоторые закоренелые преступники нуждаются в подключении к службам психического здоровья или наркологии.

«Это сделает нас в большей безопасности. Это интуитивно понятно. Это здравый смысл», — считает Брэгг.

В 2021 году в десятках городов по всей стране произошел стремительный рост преступности. Лидерами стали города, в которых отменили уголовное преследование за совершение ряда преступлений, включая магазинные кражи, хранение наркотиков и другие правонарушения, не связанные с насилием.