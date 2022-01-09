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Прокурор Манхэттена решил декриминализировать вооруженные ограбления и наркоторговлю

Весь мир
Прокурор Манхэттена решил декриминализировать вооруженные ограбления и наркоторговлю
pixabay.com  /  PD

Нью-Йорк, 9 января. Команда нового мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, который был избран на волне обещаний о борьбе с преступностью, приступила к выполнению своих предвыборных обещаний слегка необычным образом.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, вступивший в должность 1 января, сообщил, что намерен пересмотреть практику обвинений, выдвигаемых сотрудниками прокуратуры в отношении преступников. По его словам, городу необходимо сократить количество обвинений, а также по возможности отказаться от тюремного заключения для правонарушителей, которые не совершили тяжкие преступления.

В список преступлений, наказания за которые планируется пересмотреть, входят вооруженные ограбления — при условии, что использовалось не огнестрельное оружие и при ограблении никто не пострадал. При этом преступник вместо прежних 25 лет тюрьмы рискует получить всего год или отделаться штрафом в тысячу долларов. В случае, если при совершении этого преступления было использовано огнестрельное оружие, обвинения будут касаться только статьи о незаконном хранении оружия, предусматривающей до семи лет тюрьмы. Неясной остается судьба преступника, в случае использования зарегистрированного «ствола».

Также к мелким правонарушениям будут отнесены кражи со взломом и торговля наркотиками.

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pixabay.com /

По словам Брэгга, прокурорам следует выносить обвинения, предусматривающие тюремное заключение, только в самых крайних случаях. При этом в своей работе они должны будут учитывать возможные последствия вынесения обвинений, включая возможность дальнейшего трудоустройства обвиняемого, влияние на его социальный статус и психологическое состояние, а также исходить при вынесении обвинений из принципа расовой справедливости.

«Эти изменения в политике не только сами по себе сделают улицы безопаснее; они также высвободят ресурсы прокуратуры, чтобы сосредоточиться на насильственных преступлениях», — заявил он, комментируя свое предложение.

Заявление окружного прокурора вызвало бурю критики со стороны представителей полицейского департамента Нью-Йорка. По их словам, внедрение этой политики приведет к росту преступности.

«Брэгг дает преступникам дорожную карту к свободе от судебного преследования и контролю над нашими улицами. В Манхэттене Брэгга вы можете сопротивляться аресту, торговать наркотиками, препятствовать арестам и даже носить оружие и выходить сухим из воды», — сказал глава Благотворительной ассоциации детективов полиции Нью-Йорка Пол Диджакомо.

«Сотрудники полиции не хотят, чтобы их посылали для обеспечения соблюдения законов, которые окружные прокуроры не будут защищать в суде. И так слишком много людей уже считают, что они могут совершать преступления, сопротивляться аресту, препятствовать сотрудникам полиции и сталкиваться с нулевыми последствиями», —  поддерживает его глава крупнейшего профсоюза полиции Нью-Йорка Патрик Линч.

Начальник полиции Манхэттена подчеркнул, что подобные меры, принятые ранее в Сан-Франциско, Чикаго и Филадельфии привели к стремительному росту уровня преступности.

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Федеральное агентство новостей

Аналогичные опасения высказали владельцы бизнеса на Манхэттене, которые считают, что предложения прокурора являются отмашкой для грабителей.

Мэр Эрик Адамс, бывший капитан полиции Нью-Йорка, пока не прокомментировал предложения окружного прокурора, однако отметил, что уважает прокурора Брэгга, у которого «есть настоящее видение».

Сам окружной прокурор в ответ на критику заявил, что он готов придерживаться предложенной политики.

«Я новичок в политике, но я непоколебим. Мы собираемся придерживаться этого курса», — заявил он.

По его словам, некоторые закоренелые преступники нуждаются в подключении к службам психического здоровья или наркологии.

«Это сделает нас в большей безопасности. Это интуитивно понятно. Это здравый смысл», — считает Брэгг.

В 2021 году в десятках городов по всей стране произошел стремительный рост преступности. Лидерами стали города, в которых отменили уголовное преследование за совершение ряда преступлений, включая магазинные кражи, хранение наркотиков и другие правонарушения, не связанные с насилием.

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