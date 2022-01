Прокурор Манхэттена решил декриминализировать вооруженные ограбления и наркоторговлю

Нью-Йорк, 9 января. Команда нового мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, который был избран на волне обещаний о борьбе с преступностью, приступила к выполнению своих предвыборных обещаний слегка необычным образом.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, вступивший в должность 1 января, сообщил, что намерен пересмотреть практику обвинений, выдвигаемых сотрудниками прокуратуры в отношении преступников. По его словам, городу необходимо сократить количество обвинений, а также по возможности отказаться от тюремного заключения для правонарушителей, которые не совершили тяжкие преступления.

Manhattan DA Alvin Bragg Discuses Justice Reform & Plan To Stop Prosecuting Certain Crimes At National Action Network https://t.co/tu0jEaUMER This is the result of only 20% of the voters going to the polls. Illiterates electing semi literates.

В список преступлений, наказания за которые планируется пересмотреть, входят вооруженные ограбления — при условии, что использовалось не огнестрельное оружие и при ограблении никто не пострадал. При этом преступник вместо прежних 25 лет тюрьмы рискует получить всего год или отделаться штрафом в тысячу долларов. В случае, если при совершении этого преступления было использовано огнестрельное оружие, обвинения будут касаться только статьи о незаконном хранении оружия, предусматривающей до семи лет тюрьмы. Неясной остается судьба преступника, в случае использования зарегистрированного «ствола».

Также к мелким правонарушениям будут отнесены кражи со взломом и торговля наркотиками.

По словам Брэгга, прокурорам следует выносить обвинения, предусматривающие тюремное заключение, только в самых крайних случаях. При этом в своей работе они должны будут учитывать возможные последствия вынесения обвинений, включая возможность дальнейшего трудоустройства обвиняемого, влияние на его социальный статус и психологическое состояние, а также исходить при вынесении обвинений из принципа расовой справедливости.

Заявление окружного прокурора вызвало бурю критики со стороны представителей полицейского департамента Нью-Йорка. По их словам, внедрение этой политики приведет к росту преступности.

@NYCMayor Is this what you call cleaning up our streets? Time for a recall of Alvin Bragg... let's get it going Eric. Let's see how big of a man you really are... show us you honestly care for the people of NYC!! pic.twitter.com/FqeI9ne1Ph