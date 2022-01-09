Власти Мали запретили авиации миссии ООН летать над военной базой в Тимбукту

Бамако, 9 января. Правительство Мали запретило авиации многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА) летать над военной базой в городе Тимбукту. Об этом сообщили сотрудники издания Benin Web TV.

«После того, как военный контингент французской операции «Бархан» покинул режимный объект, власти Бамако закрыли воздушное пространство над базой и разместили там прибывших специалистов из России», — говорится в материале.

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Представители государственного аппарата напомнили, что ни одна военная операция европейских стран не помогла Мали справиться с террористами. Более того, за долгие годы присутствия французских солдат в республике радикальные исламисты только расширили зону влияния. Политики подчеркнули, что вывод войск бывшей метрополии не создаст вакуум в сфере безопасности.

Осенью предыдущего года глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Москва поможет Бамако в борьбе с террористическими группировками:

«Мы вносим вклад по линии государства в обеспечение обороноспособности Мали, ее боеготовности для искоренения террористических и прочих угроз. Мы поставляем военно-техническую продукцию в качестве нашей помощи. Ну и в рамках Совета Безопасности, конечно, участвуем в выработке оптимальных подходов к продолжению миротворческих усилий».

В рамках оказания комплексной поддержки дружественному государству Министерство обороны РФ под руководством Сергея Шойгу отправило в Мали четыре военно-транспортных вертолета Ми-171, которые встали на вооружение в более чем ста странах благодаря своим выдающимся характеристикам.