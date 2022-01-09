Аналитики Finam отметили тенденцию к стабилизации мировой экономики

Москва, 9 января. Начинающийся год должен стать временем для возвращения глобальной экономики в привычное русло, полагают специалисты портала Finam.

Рыночных игроков ждет непростой год: переходные периоды часто связаны с волатильностью. Эксперты предполагают, что сокращение темпов мировой инфляции начнется со второго квартала. Предполагается, что это станет одним из важнейших аспектов для рынка.

«Основное влияние на оценку перспектив отдельных классов активов, рынков и компаний в 2022 году будет оказывать инфляция и сопряженная с ней политика процентных ставок», — говорится в материале.

Президент России Владимир Путин ранее говорил, что у государства есть все необходимые средства для достижения устойчивого роста. Политик отметил, что эту цель можно достигнуть в течение года.