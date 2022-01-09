В РПЦ назвали необязательным обрядом крещенские купания

Москва, 9 января. Купание в проруби на Крещение, которое отмечается 19 января, является необязательным обрядом. Об этом заявил зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Некоторые российские регионы в этом году отказались от крещенских купаний из-за распространения коронавирусной инфекции. При этом в РПЦ считают, что этот обряд является необязательным.

«Это, конечно, не таинство. Это благочестивый обычай. Это не является обязательным для всех. Но большинство наших собратьев по вере этому обычаю следуют», — подчеркнул зампред синодального отдела в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам Кипшидзе, обряд является осмысленным, если перед ним произносится молитва и проходит богослужение в честь Крещения Господня. Кроме того, если человек считает, что окунанием в прорубь исчерпывается религиозная жизнь, то он заблуждается, подытожил Кипшидзе.

ГУ МВД России по Красноярскому краю до этого ввело штрафы на купание в проруби 19 января из-за пандемии. Нарушившим правило жителям грозит штраф от 500 рублей.