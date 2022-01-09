Столтенберг: риск конфликта между Россией и НАТО по-прежнему сохраняется

Брюссель, 9 января. Риск военного конфликта между Североатлантическим альянсом и Россией все еще сохраняется, однако можно урегулировать разногласия политическим путем.

Таким мнением в интервью британской газете Financial Times поделился генсек НАТО Йенс Столтенберг. В случае обострения отношений, Альянс может ввести «сдерживающие меры», пригрозил он.

«НАТО будет надеяться на лучшее и усердно работать в этом направлении, но также будет готовиться к худшему», — добавил генеральный секретарь.

Ранее Йенс Столтенберг высказался относительно решения России начать диалог с Североатлантическим альянсом. По его мнению, такой шаг Москвы является позитивным сигналом.