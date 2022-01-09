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Sina: российская ракета «Циркон» привела в замешательство военных экспертов на Западе

Армия
Sina: российская ракета «Циркон» привела в замешательство военных экспертов на Западе
Федеральное агентство новостей

Пекин, 9 января. Экспертное сообщество на Западе ломает голову над новым вопросом, который касается размера российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

В публикации китайского издания Sina говорится, что западных экспертов снова привела в замешательство российская ракета. Споры разгорелись вокруг информации о ее размерах. Некоторые полагают, что вес боевой части «Циркона» не превышает 300 килограммов, другие же считают эту цифру сильно преуменьшенной, передает «ПолитРоссия».

«В условиях высокой скорости размер боеголовки не так важен. Ракете не обязательно детонировать, чтобы нанести значительный урон кораблю противника. Ей для этого будет достаточно кинетической энергии», — говорится в статье.

Отмечается, что ракета «Циркон» за семь минут может достигнуть цели на расстоянии 1000 километров. При этом современные системы ПРО абсолютно бессильны перед ней, потому что из-за чрезмерно высокой скорости она фактически становится невидимой.

Ранее сообщалось, что российские гиперзвуковые ракеты поставят крест на любых агрессивных намерениях США в Черном море. Россия с помощью «Цирконов» заставит оппонента навсегда забыть о морских провокациях.

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