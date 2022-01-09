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Часть пожилых россиян получит от 15 до 25 тысяч рублей в январе

Экономика
Часть пожилых россиян получит от 15 до 25 тысяч рублей в январе
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 9 января. Российские пенсионеры в начале года получат финансовую поддержку в виде единовременной выплаты на сумму от 15 до 25 тысяч рублей. Однако претендовать на денежное довольствие смогут далеко не все. 

Условием для назначения выплаты является наличие прописки на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, а также достижение гражданином 90-летнего возраста. Пособие начислят автоматически, обращаться в Пенсионный фонд России (ПФР) не потребуется.

С января 2022 года также вступают в силу несколько законодательных изменений. Речь идет об индексации пенсионных выплат, а также освобождении от удержания пенсий в счет погашения долгов в случае признания пенсионера банкротом.

Депутат Государственной думы Светлана Бессараб ранее заявила, что для интенсивного роста пенсий необходимо, чтобы росла зарплата, поскольку именно из нее формируется солидный фонд для выплат. К 2024 году средний размер пенсий в стране должен увеличиться до 20 тысяч рублей.

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пенсии выплаты российские пенсионеры
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